Кадыров рассказал о напавшем с ножом на прохожих в Париже

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о 20-летнем уроженце республики Хамзате Азимове, совершившем нападение на прохожих в Париже.

По его словам, Азимов в 14-летнем возрасте получил паспорт гражданина России, однако он недействителен, поскольку в 20 лет молодой человек не получил новый.

Кадыров отметил, что власти Франции несут всю ответственность за формирование взглядов Азимова.

«В Чечне он только родился, а взросление, формирование его личности, его взглядов и убеждений происходило во французском обществе», — написал он в соцсети «ВКонтакте».

Ранее британский премьер Тереза Мэй выразила соболезнования в связи с нападением на прохожих в Париже.