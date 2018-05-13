СМИ: Напавший на прохожих в Париже получил гражданство Франции в 2010 году
- Reuters
По данным телеканала, злоумышленника звали Хамзат Азимов, он родился в Чечне 1 ноября 1997 года.
Ранее посольство России в Париже запросило французские власти о гражданстве напавшего.
12 мая мужчина напал с ножом на прохожих в Париже. Один человек погиб, четверо пострадали. Полиция ликвидировала злоумышленника.
Ответственность за атаку взяло на себя «Исламское государство»*.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.