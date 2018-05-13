Посольство России запросило власти Франции о гражданстве напавшего на прохожих в Париже
«Мы запросили у французских властей информацию о гражданстве нападавшего, ждём ответа», — цитирует РИА Новости представителя дипмиссии.
Ранее СМИ сообщили, что атаку совершил 21-летний выходец из Чечни.
12 мая мужчина напал с ножом на прохожих в Париже. Один человек погиб, четверо пострадали. Полиция ликвидировала злоумышленника.
Ответственность за атаку взяло на себя «Исламское государство»*.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.