Посольство России запросило власти Франции о гражданстве напавшего на прохожих в Париже

Посольство России в Париже запросило французские власти о гражданстве мужчины, напавшего с ножом на прохожих в центре города.

«Мы запросили у французских властей информацию о гражданстве нападавшего, ждём ответа», — цитирует РИА Новости представителя дипмиссии. Ранее СМИ сообщили, что атаку совершил 21-летний выходец из Чечни. 12 мая мужчина напал с ножом на прохожих в Париже. Один человек погиб, четверо пострадали. Полиция ликвидировала злоумышленника. Ответственность за атаку взяло на себя «Исламское государство»*. * «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.