Британский премьер-министр Тереза Мэй выразила соболезнования в связи с нападением на прохожих в Париже.

«Мои мысли с народом Франции после вчерашнего ужасного и трусливого нападения в Париже. Мы едины в нашей решимости победить это зло», — говорится в сообщении в Twitter премьера.

“My thoughts are with the people of France following last night's appalling and cowardly attack in Paris. We stand together in our determination to defeat this evil.” - PM @theresa_may — UK Prime Minister (@10DowningStreet) May 13, 2018

Ранее СМИ сообщили, что напавший получил гражданство Франции в 2010 году.

12 мая мужчина напал с ножом на прохожих в Париже. Один человек погиб, четверо пострадали. Злоумышленника ликвидировали.

Ответственность за атаку взяло на себя «Исламское государство»*.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.