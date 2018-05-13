Мэй выразила соболезнования в связи с нападением на прохожих в Париже
- Reuters
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«Мои мысли с народом Франции после вчерашнего ужасного и трусливого нападения в Париже. Мы едины в нашей решимости победить это зло», — говорится в сообщении в Twitter премьера.
“My thoughts are with the people of France following last night's appalling and cowardly attack in Paris. We stand together in our determination to defeat this evil.” - PM @theresa_may— UK Prime Minister (@10DowningStreet) May 13, 2018
Ранее СМИ сообщили, что напавший получил гражданство Франции в 2010 году.
12 мая мужчина напал с ножом на прохожих в Париже. Один человек погиб, четверо пострадали. Злоумышленника ликвидировали.
Ответственность за атаку взяло на себя «Исламское государство»*.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.