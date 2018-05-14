«Ответственность — на властях Франции»: почему спецслужбы не смогли предотвратить резню в Париже

Уроженец Чечни, напавший с ножом на прохожих в центре Парижа, в 2010 году получил французское гражданство. Об этом сообщил официальный представитель правительства страны Бенжамен Гриво. Он также отметил, что в список лиц, склонных к экстремистской деятельности, стражи порядка внесли его только в 2016 году. Прошлой весной молодого человека даже вызывали к следователям антитеррористического подразделения столичной полиции. Однако причин для задержания тогда не нашли. Между тем в Чечне мужчина не проживал уже давно, отмечают в республике. Его взросление и формирование взглядов происходили во французском обществе. По словам опрошенных RT экспертов, спецслужбы упустили момент радикализации юноши.

Уроженец Чечни, совершивший нападение на прохожих в центре Парижа, с 2010 года является гражданином Франции. Об этом рассказал Бенжамен Гриво. По его словам, уже в 2016 году чеченец попал в поле зрения правоохранителей и был внесён в список лиц, склонных к радикальной деятельности.

«Он получил гражданство в 2010 году вслед за матерью. В базе французской полиции по лицам, склонным к радикальной деятельности, он фигурировал с 2016 года», — заявил Гриво в эфире радиостанции RTL.

Он отказался называть имя преступника, однако ряд СМИ отмечает, что его звали Хамзат Азимов. Эту информацию на своей странице в соцсети «ВКонтакте» подтвердил и глава Чечни Рамзан Кадыров. Он также отметил, что российский паспорт, которым ранее обладал преступник, уже недействителен.

«Хамзат Азимов действительно по достижении 14-летнего возраста получил паспорт гражданина России. Однако данный паспорт в настоящее время недействителен, так как в 20 лет (Азимов. — RT) не получил новый», — подчеркнул Кадыров.

Кадыров возложил ответственность за радикализацию молодого человека на власти Франции. По его мнению, если бы Азимов продолжил жить и воспитываться в Чечне, то его судьба «сложилась бы иначе».

«Считаю необходимым заявить, что вся ответственность за то, что Хамзат Азимов встал на путь преступности, полностью ложится на власти Франции. В Чечне он только родился, а взросление, формирование его личности, его взглядов и убеждений происходили во французском обществе», — заявил глава республики.

Отдельно от родителей

Как сообщалось ранее, сразу же после инцидента были задержаны родители злоумышленника. Помимо этого полицейские провели в их квартире обыск, однако не обнаружили в ней какой-либо экстремистcкой атрибутики или иных подтверждений тому, что семья юноши или он сам были радикально настроены.

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По сведениям телеканала BFM, отец и мать молодого человека проживают в 18-м округе, на севере столицы. Они снимают меблированную квартиру. Соседи семьи рассказали, что никогда не замечали за семьёй радикальных взглядов. Мать лишь носит традиционный для последовательниц ислама платок. А её сын всегда предпочитал спортивные костюмы мусульманским одеждам.

BFM отметил, что в последнее время молодой человек жил отдельно от родителей в Страсбурге, где существует большая чеченская община. Там правоохранители задержали и допросили его знакомого, сообщает Reuters.

Между тем, подчёркивает Figaro, «Исламское государство»* через свои каналы распространяет ролик, предположительно снятый самим злоумышленником. На видео он на смеси французского и арабского заявляет о своей верности ИГ и его лидеру Абу Бакру аль-Багдади, а также призывает своих единомышленников совершать акции «против неверных» в европейских странах.

При этом СМИ также сообщали, что в 2017 году юношу вызывали на допрос к следователям антитеррористического подразделения столичной полиции. Причиной послужила его причастность к группе молодых людей в Страсбурге, которые заявляли о своём желании отправиться в зону боёв на сирийско-иракской границе. Однако уроженец Чечни был отпущен, так как правоохранители посчитали, что он не был ни лидером этой группы, ни тем, кто собирался отправиться в тот регион.

«Упустили момент радикализации»

Между тем теракт можно было предотвратить, если бы спецслужбы не приняли тогда решения отменить пристальное наблюдение за молодым человеком, уверен эксперт в области безопасности, бывший сотрудник британской разведки Чарльз Шубридж.

«В разных странах есть различные уровни контроля: за некоторыми ведётся поверхностное наблюдение, других отслеживают более пристально, включая изучение их выходов в интернет, звонков и т. п. Но всё зависит от принятия решения по тому или иному субъекту», — пояснил Шубридж в беседе с RT.

По его мнению, в данном случае французские спецслужбы не посчитали необходимым продолжать слежку за Азимовым. «Это могло быть связано с тем, что он был одиночкой и не предпринимал действий, которые требовали бы подготовки. Вот если бы он готовил акцию с использованием самодельной бомбы, то он периодически закупал бы компоненты для неё, что привлекло бы внимание», — заключил эксперт.

В нынешней ситуации нелегко придётся президенту Франции Эммануэлю Макрону, считает также работавшая в MI5 Энни Машон. Она напоминает, что Макрон обещал французам вернуть ощущение безопасности в собственной стране.

«Люди голосовали за него, потому что хотели видеть у руля сильного политика, который будет жёстким по отношению к криминалу и терроризму. И если он не может это обеспечить, люди начнут ещё больше бояться. Нынешняя атака произошла всего через месяц после «химической атаки» в Сирии, на которую Франция, США и Великобритания ответили ракетными ударами. И как бы она ни преподносилась — как борьба с режимом Асада или устрашение террористов из ИГ, — многие её видят как атаку Запада на страну Ближнего Востока. Это, в свою очередь, может спровоцировать другие нападения в западных странах», — заключила Машон.

«Его руки были в крови»

Между тем, вспоминая подробности ночных событий, очевидцы рассказывают, что нападавший вёл себя неадекватно.

«Он с ножом шёл вниз по улице, его руки были покрыты кровью. Он был очень агрессивен и направился прямо на полицейских. Те кричали ему: «Опусти оружие, опусти оружие!» Дважды ударили его электрошокером, но он продолжал идти. Потом полицейские попытались окружить его, а затем я услышал два выстрела», — рассказал RT оказавшийся в зоне атаки Оливер Вудхед.

По словам другого очевидца, преступник напал на одну из прохожих прямо на его глазах. «Я был ещё на работе в ресторане и вдруг услышал, как кричит женщина. Она хотела спастись в нашем заведении, но не могла попасть внутрь, так как пыталась открыть дверь, толкая её, а надо было тянуть на себя. В этот момент на неё и напал мужчина прямо у входа. На помощь пришёл её друг — если бы он не вмешался, то нападавший её не оставил бы», — отметил молодой человек.

Ещё один собеседник RT рассказал, что, как только услышал об атаке, сразу же пошёл на место, где она произошла, чтобы помочь пострадавшим.

«Я шёл домой. Мне сказали, что кто-то ранил ножом женщину. Я отправился на место, чтобы посмотреть, могу ли чем-то помочь, но, когда пришёл, увидел, что ей уже оказывают помощь. Кто-то мерил пульс и разговаривал с ней. Ей также перевязали раны. Судя по тому, что я видел, женщина была ранена в ногу», — сказал он.

Террористический след

Напомним, что инцидент произошёл в ночь на 13 мая. Молодой человек с ножом напал на прохожих в районе парижской площади Опера. Его жертвой стал 29-летний мужчина, ещё четыре человека, среди которых один — гражданин Китая, а другой — Люксембурга, получили ранения разной степени тяжести. Серьёзные травмы получили 34-летний мужчина и 54-летняя женщина. Их доставили в больницу Жоржа Помпиду. А 26-летнюю женщину и 31-летнего мужчину госпитализировали с менее тяжёлыми повреждениями.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.