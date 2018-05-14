В США предупредили о возможной «военной конкуренции» с Россией в Арктике

Арктический регион может превратиться в зону «военной напряжённости и конкуренции» в связи со сложившимися отношениями Вашингтона и Москвы. Об этом говорится в отчёте исследовательского центра конгресса США.

«Возобновление напряжённости в отношениях с Россией после присоединения ею Крыма в марте 2014 года в сочетании со значительным наращиванием в последние годы российского военного потенциала и операций в Арктике внушает обозревателям опасения, что регион вновь станет площадкой для военной напряжённости и конкуренции, как и опасения насчёт того, достаточно ли у США военных ресурсов для защиты своих интересов в регионе», — говорится в документе.

В США указывают на то, что таяние льдов в Арктике открывает возможности для американского флота. В настоящее время, как отмечается, используются в основном подводные лодки из-за плотного ледяного покрова.

В отчёте также подчёркивается, что регион ранее был «ареной военного соперничества» между СССР и США, когда оба государства размещали в Арктике атомный подводный флот и авиацию.

Однако, как считают в исследовательском центре, после распада Советского Союза значение региона для Министерства обороны США «значительно уменьшилось».

Авторы отмечают, что из-за возвращения России в Арктику американская сторона приняла решение вновь укреплять свои позиции в данном регионе.

Подробнее — в материале RT.