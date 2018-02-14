Учёные из России и Китая работают над созданием технологии подлёдной связи

Российские и китайские учёные совместно работают над созданием технологии подлёдной связи для разведки и добычи нефти и газа в Арктическом регионе.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заведующего кафедрой приборостроения Инженерной школы Дальневосточного федерального университета профессора Владимира Короченцева.

По словам профессора, проблемой для многих учёных является распространение в мелком море упругих волн, мешающих закреплению в мелководных районах.

«Соединив физические методы российских исследователей с технологиями обработки информации китайских коллег, мы сможем достичь прорыва в освоении Арктической зоны», — объяснил Короченцев.

По данным агентства, в бухте Новик на Русском острове во Владивостоке российские и китайские исследователи с использованием специальной техники провели эксперимент по изучению новой технологии.

Полученные в результате эксперимента данные будут использоваться в дальнейшем.

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