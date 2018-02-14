Учёные из России и Китая работают над созданием технологии подлёдной связи
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заведующего кафедрой приборостроения Инженерной школы Дальневосточного федерального университета профессора Владимира Короченцева.
По словам профессора, проблемой для многих учёных является распространение в мелком море упругих волн, мешающих закреплению в мелководных районах.
«Соединив физические методы российских исследователей с технологиями обработки информации китайских коллег, мы сможем достичь прорыва в освоении Арктической зоны», — объяснил Короченцев.
По данным агентства, в бухте Новик на Русском острове во Владивостоке российские и китайские исследователи с использованием специальной техники провели эксперимент по изучению новой технологии.
Полученные в результате эксперимента данные будут использоваться в дальнейшем.
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