СМИ сообщили о разработке российскими учёными сверхточных часов

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Учёные из МГТУ и Физического института РАН разрабатывают сверхточные лазерные часы. Об этом сообщает газета «Известия».

По данным издания, новый прибор будет определять время в 10 раз точнее существующих эталонных измерителей, что, в частности, позволит повысить качество геолокации.

«По габаритам и надёжности работы создаваемый генератор не уступает зарубежным аналогам», — заявил автор разработки, заведующий лабораторией стандартов частоты ФИАН Михаил Губин.

В настоящее время учёные проводят эксперименты с созданным прибором в Главном метрологическом центре Государственной службы времени и частоты. 

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