В Рязани разработали микрофокусный рентгеновский аппарат

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В Рязанском государственном радиотехническом университете разработали микрофокусный рентгеновский аппарат, сообщают «Аргументы Неделi» со ссылкой на телеканал ОТР.

На этот проект группа из восьми изобретателей получила от правительства грант в размере 17 млн рублей, а лабораторию для работ выделил бизнес-инкубатор вуза.

Авторам потребовалось три года, чтобы воплотить идею в действующую модель. При сборке учёные использовали детали, изготовленные отечественными производителями. Предварительная стоимость прибора — почти 50 тыс. рублей.

Как рассказали разработчики, аппарат будет применяться на предприятиях по производству микроэлектроники, в перспективе возможно его использование и в медицине.

Ранее ФАН сообщало, что в Архангельске появится памятная доска в честь учёного-геолога, академика Николая Лавёрова.

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