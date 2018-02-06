В Архангельске появится памятная доска в честь учёного Николая Лавёрова

В Архангельске появится памятная доска в честь учёного, академика Николая Лавёрова, сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Соответствующую инициативу поддержала комиссия по топонимике. Мемориальную доску установят на здании научно-образовательного центра «Ломоносовский». Лавёров родился в Архангельской области. Он известен исследованиями в области геологии, сейсмологии, геоэкологии. Ранее URA.RU передавало, что памятник российскому государственному деятелю Петру Столыпину открыли в Челябинске.