СМИ: Глава MI5 предупредит Россию о возможной изоляции‍ в будущем

Руководитель службы контрразведки Великобритании MI5 Эндрю Паркер в понедельник, 14 мая, в ходе своего выступления перед европейскими коллегами в Берлине намерен предупредить Россию о возможной изоляции‍ в будущем.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на текст речи, оказавшийся в распоряжении агентства.

Отмечается, что в ходе выступления Паркер сделает акцент на отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

По данным агентства, в речи говорится о том, что инцидент является «преднамеренным и целенаправленным актом», в результате которого Россия может стать «ещё более изолированным изгоем».

Кроме того, Паркер обвинит российские власти в «грубом нарушении норм международного права» и отметит работу «пропагандистской машины» Москвы в контексте освещения произошедшего в Солсбери.

Руководитель британской контрразведки также расскажет о том, какую угрозу государствам Запада представляет террористическая организация «Исламское государство»*.

Ранее в российском посольстве отметили, что Британии не удалось доказать причастность Москвы к отравлению Скрипаля и его дочери Юлии.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.