Помпео: США придётся предоставить гарантии отсутствия намерений сменить режим в КНДР
«Безусловно, мы должны предоставить гарантии безопасности. Это (денуклеаризация Корейского полуострова. — RT) было компромиссное решение, которое рассматривалось в течение 25 лет», — сказал Помпео.
Ранее стало известно, что встреча президента США Дональда Трампа и Ким Чен Ына состоится в Сингапуре 12 июня.
Завотделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов в беседе с НСН рассказал о возможных темах предстоящей встречи лидеров КНДР и США.