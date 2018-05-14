Помпео: США придётся предоставить гарантии отсутствия намерений сменить режим в КНДР

Короткая ссылка
Госсекретарь США Майк Помпео в эфире Fox News заявил, что Соединённым Штатам придётся предоставить гарантии отсутствия намерений сменить режим в Северной Корее.

«Безусловно, мы должны предоставить гарантии безопасности. Это (денуклеаризация Корейского полуострова. — RT) было компромиссное решение, которое рассматривалось в течение 25 лет», — сказал Помпео.

Ранее стало известно, что встреча президента США Дональда Трампа и Ким Чен Ына состоится в Сингапуре 12 июня.

Завотделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов в беседе с НСН рассказал о возможных темах предстоящей встречи лидеров КНДР и США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
США
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных