Помпео: США придётся предоставить гарантии отсутствия намерений сменить режим в КНДР

Госсекретарь США Майк Помпео в эфире Fox News заявил, что Соединённым Штатам придётся предоставить гарантии отсутствия намерений сменить режим в Северной Корее.

«Безусловно, мы должны предоставить гарантии безопасности. Это (денуклеаризация Корейского полуострова. — RT) было компромиссное решение, которое рассматривалось в течение 25 лет», — сказал Помпео.

Ранее стало известно, что встреча президента США Дональда Трампа и Ким Чен Ына состоится в Сингапуре 12 июня.

Завотделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов в беседе с НСН рассказал о возможных темах предстоящей встречи лидеров КНДР и США.