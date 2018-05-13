Помпео отметил профессионализм Ким Чен Ына при ведении переговоров

Короткая ссылка
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын профессионально ведёт переговоры.

«Я провёл немало времени с председателем Кимом, диалог вёлся на профессиональном уровне. Он хорошо разбирается в имеющейся у него информации», — отметил Помпео в интервью Fox News.

Госсекретарь США отметил, что лидер КНДР при необходимости способен вести сложные переговоры

По его словам, Ким Чен Ын следит за западной прессой и заботится об общественном мнении.

Ранее Помпео заявил, что провёл «плодотворную» встречу с главой КНДР Ким Чен Ыном.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Азия
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных