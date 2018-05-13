Помпео отметил профессионализм Ким Чен Ына при ведении переговоров
«Я провёл немало времени с председателем Кимом, диалог вёлся на профессиональном уровне. Он хорошо разбирается в имеющейся у него информации», — отметил Помпео в интервью Fox News.
Госсекретарь США отметил, что лидер КНДР при необходимости способен вести сложные переговоры
По его словам, Ким Чен Ын следит за западной прессой и заботится об общественном мнении.
Ранее Помпео заявил, что провёл «плодотворную» встречу с главой КНДР Ким Чен Ыном.