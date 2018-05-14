США готовы оказать Франции помощь в расследовании нападения на прохожих в Париже

Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что Соединённые Штаты готовы оказать Франции помощь в расследовании нападения на прохожих в Париже.

«Мы соболезнуем и молимся о жертвах и их семьях. Мы солидарны с французским народом и его правительством, мы выступаем против подобного дикого акта террора и предлагаем любую необходимую помощь», — уточнила она.

При этом Сандерс подчеркнула, что в США осуждают произошедшее.

12 мая сообщалось, что молодой мужчина напал с ножом на прохожих в Париже. Один человек погиб, четверо пострадали.

Позднее стало известно, что сотрудники полиции ликвидировали злоумышленника.

Ответственность за атаку взяло на себя «Исламское государство»*.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.