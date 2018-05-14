США готовы оказать Франции помощь в расследовании нападения на прохожих в Париже

Короткая ссылка
Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что Соединённые Штаты готовы оказать Франции помощь в расследовании нападения на прохожих в Париже.

«Мы соболезнуем и молимся о жертвах и их семьях. Мы солидарны с французским народом и его правительством, мы выступаем против подобного дикого акта террора и предлагаем любую необходимую помощь», — уточнила она.

При этом Сандерс подчеркнула, что в США осуждают произошедшее.

12 мая сообщалось, что молодой мужчина напал с ножом на прохожих в Париже. Один человек погиб, четверо пострадали.

Позднее стало известно, что сотрудники полиции ликвидировали злоумышленника.

Ответственность за атаку взяло на себя «Исламское государство»*. 

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
США
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных