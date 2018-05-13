СМИ: В Белом доме опасаются, что база США в Сирии может быть захвачена иранскими силами
В Белом доме также полагают, что удары США по этим силам могут глубже втянуть американцев в сирийский конфликт.
В материале подчёркивается, что ситуация с базой указывает на противоречия в политике Соединённых Штатов в отношении Ирана. Как утверждает издание, изначально объект создавался для борьбы с «Исламским государством»*, однако в прошлом году с базы пришлось наносить удары по иранским силам.
Ранее Госдеп заявил, что возглавляемая США коалиция и её партнёры в Сирии начинают операцию по освобождению от террористов последних оплотов ИГ.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.