СМИ: В Белом доме опасаются, что база США в Сирии может быть захвачена иранскими силами

Короткая ссылка
Ряд представителей американской администрации опасаются, что база США в районе сирийского Эт-Танфа может быть захвачена иранскими силами или их союзниками. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

В Белом доме также полагают, что удары США по этим силам могут глубже втянуть американцев в сирийский конфликт.

В материале подчёркивается, что ситуация с базой указывает на противоречия в политике Соединённых Штатов в отношении Ирана. Как утверждает издание, изначально объект создавался для борьбы с «Исламским государством»*, однако в прошлом году с базы пришлось наносить удары по иранским силам.

Ранее Госдеп заявил, что возглавляемая США коалиция и её партнёры в Сирии начинают операцию по освобождению от террористов последних оплотов ИГ.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ближний Восток
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных