В МИД России заявили об отсутствии у США планов по выводу войск из Сирии

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Заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов считает, что США не собираются выводить свои войска из Сирии.
В МИД России заявили об отсутствии у США планов по выводу войск из Сирии
  • Reuters
  • © Ali Hashisho

«Они и не собираются выводить войска, пример Афганистана это показывает: где американские войска появились — там они надолго», — цитирует РИА Новости дипломата. 

Он добавил, что «в каком это будет виде — история покажет».

При этом Сыромолотов отметил, что США обустраивают в районе Эт-Танфа свою базу.

«Зачем вкладывать деньги туда, если вы собираетесь выводить войска?» — сказал замминистра. 

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о желании «уйти из Сирии».

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