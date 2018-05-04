В МИД России заявили об отсутствии у США планов по выводу войск из Сирии

Заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов считает, что США не собираются выводить свои войска из Сирии.

«Они и не собираются выводить войска, пример Афганистана это показывает: где американские войска появились — там они надолго», — цитирует РИА Новости дипломата.

Он добавил, что «в каком это будет виде — история покажет».

При этом Сыромолотов отметил, что США обустраивают в районе Эт-Танфа свою базу.

«Зачем вкладывать деньги туда, если вы собираетесь выводить войска?» — сказал замминистра.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о желании «уйти из Сирии».