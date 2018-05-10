Правительство Ирана заявило, что США не могут ограничивать право страны на самооборону

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США и их союзники не могут ограничивать Иран в праве на самооборону. Об этом говорится в заявлении правительства страны.
Правительство Ирана заявило, что США не могут ограничивать право страны на самооборону
  • Reuters

«Америка и её союзники... не в праве накладывать ограничения на законные средства обороны Ирана, в том числе ПРО, которые были разработаны для доставки конвенционального вооружения с учётом горького опыта прошедшей войны», — приводит сообщение агентство IRNA.

В кабмине расценивают подобные действия Вашингтона как открытое нарушение принципов международного права и права на самооборону, закреплённого статьёй 51 устава ООН.

Кроме того, в Иране назвали законным своё присутствие в Ираке и Сирии, поскольку оно помогло в борьбе с экстремизмом.

Ранее Мэй и Нетаньяху призвали Россию не допустить новых ракетных атак Ирана.

10 мая в Белом доме прокомментировали обстрелы в районе Голанских высот.

Подробнее — в материале RT.

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