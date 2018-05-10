В Белом доме прокомментировали обстрелы в районе Голанских высот

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Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс прокомментировала информацию об обстрелах, которые произошли в районе Голанских высот.

Об этом сообщает Fox News.

«У Израиля абсолютно точно есть суверенное право на самооборону. Мы поддерживаем их», — заявила она.

Ранее израильская армия заявила о запуске 20 ракет иранскими силовиками по контролируемой страной части Голанских высот со стороны Сирии.

После этого появились сообщения о нанесении израильскими ВВС ударов по сирийским позициям в Хан-Арнабе.

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