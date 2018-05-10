В Белом доме прокомментировали обстрелы в районе Голанских высот

Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс прокомментировала информацию об обстрелах, которые произошли в районе Голанских высот.

Об этом сообщает Fox News.

«У Израиля абсолютно точно есть суверенное право на самооборону. Мы поддерживаем их», — заявила она.

.@PressSec on Iranian forces reportedly firing rockets over Israel: "Israel absolutely has a sovereign right to defend itself." #TheStorypic.twitter.com/m91vvIN5C9 — Fox News (@FoxNews) 9 мая 2018 г.

Ранее израильская армия заявила о запуске 20 ракет иранскими силовиками по контролируемой страной части Голанских высот со стороны Сирии.

После этого появились сообщения о нанесении израильскими ВВС ударов по сирийским позициям в Хан-Арнабе.