Мэй и Нетаньяху призвали Россию не допустить новых ракетных атак Ирана

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй провела телефонный разговор с израильским коллегой Биньямином Нетаньяху, в ходе которого осудила ракетные удары Ирана по Израилю. Об этом сообщила пресс-служба главы британского правительства.
Мэй и Нетаньяху призвали Россию не допустить новых ракетных атак Ирана
  • Reuters

«Мэй осудила ракетные атаки Ирана в отношении израильских войск, заявив, что Великобритания решительно поддерживает право Израиля защищаться от иранской агрессии», — говорится в сообщении.

Лидеры двух стран сошлись во мнении, что «жизненно важно для международного сообщества продолжать работать вместе, чтобы противостоять дестабилизирующему поведению Ирана в регионе».

Также отмечена значимость России, которая «должна использовать своё влияние в Сирии для предотвращения дальнейших атак» со стороны Тегерана.

Ранее в Белом доме прокомментировали обстрелы в районе Голанских высот.

Подробнее — в материале RT.

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