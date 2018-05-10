Мэй и Нетаньяху призвали Россию не допустить новых ракетных атак Ирана
- Reuters
«Мэй осудила ракетные атаки Ирана в отношении израильских войск, заявив, что Великобритания решительно поддерживает право Израиля защищаться от иранской агрессии», — говорится в сообщении.
Лидеры двух стран сошлись во мнении, что «жизненно важно для международного сообщества продолжать работать вместе, чтобы противостоять дестабилизирующему поведению Ирана в регионе».
Также отмечена значимость России, которая «должна использовать своё влияние в Сирии для предотвращения дальнейших атак» со стороны Тегерана.
Ранее в Белом доме прокомментировали обстрелы в районе Голанских высот.
Подробнее — в материале RT.