Лавров: США ведут подготовку боевиков в районе сирийского Ат-Танфа

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что в районе сирийского Ат-Танфа, который контролируют США, ведётся подготовка боевиков.

«И вот в этом районе, где американцы объявили в одностороннем порядке своей зоной территорию вокруг Ат-Танфа, и лагеря беженцев Рукбан, происходят очень странные вещи, включая подготовку боевиков, которая там ведётся для того, чтобы они продолжали боевые действия вопреки договорённостям о прекращении огня», — сказал Лавров в ходе пресс-конференции с главой МИД Иордании Айманом Сафади.

Он также напомнил о ситуации с лагерем беженцев Рукбан с точки зрения доставки гуманитарной помощи.

«Очень долго американцы отказывались предоставить доступ туда для гуманитарных конвоев, ссылаясь на то, что якобы сирийское правительство не даёт разрешения. Это не так, все вопросы с сирийским правительством и между ним и гуманитарными учреждениями решены, и сейчас, по сути дела, США не дают достаточных гарантий безопасности для доставки гуманитарных грузов в этот лагерь», — добавил министр.

Ранее Лавров заявил об имеющихся у Москвы подозрениях о том, что США хотят остаться в Сирии надолго.

RT вёл трансляцию.