Лавров: есть подозрения о намерениях США остаться в Сирии надолго

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Глава МИД России Сергей Лавров заявил об имеющихся у Москвы подозрениях о том, что США хотят остаться в Сирии надолго.

«В целом у нас такое подозрение, по некоторым другим признакам, о которых я скажу, что США хотят там остаться надолго, если не навсегда», — заявил Лавров. 

Кроме того, по его словам, США действуют в Сирии путём опасных односторонних шагов, что подрывает территориальную целостность страны.

Ранее в Минобороны России заявили, что боевики группировки «Джабхат ан-Нусра»* готовят провокацию с использованием химического оружия в сирийской провинции Идлиб. 

RT вёл прямую трансляцию.

* «Джабхат Фатх аш-Шам» («Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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