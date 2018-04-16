Лавров: готовность Запада применить силу в Сирии стала сигналом «плохим парням»

Заявления США, Великобритании и Франции о готовности нанести удары по Сирии стали сигналом «плохим парням» для осуществления провокации в Думе, отметил глава МИД России Сергей Лавров.

«Некоторое время назад три западные страны, которые сейчас раскручивают эту истерию, предупредили, что в случае применения Асадом химического оружия они применят силу. Я рассматриваю это как сигнал «плохим парням», в частности «Белым каскам», для проведения провокации», — сказал Лавров в интервью BBC.

По словам министра, очередные подобные заявления, которые имели место после удара по Сирии, стали сигналом для боевиков.

«Фактически это сигнал боевикам и экстремистам к возобновлению военных действий, и они на него откликнулись. Сразу же после авиаудара они предприняли попытку наступления на Дамаск», — добавил Лавров.

Ранее постоянный представитель России при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что представитель США при организации считает удар по Сирии акцией возмездия.