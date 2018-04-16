Мэй заявила, что Британия приняла участие в операции в Сирии не по приказу США

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Британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что Великобритания присоединилась к военной операции в Сирии не по приказу властей США, а руководствуясь своими национальными интересами.
Мэй заявила, что Британия приняла участие в операции в Сирии не по приказу США
  • Reuters

«Мы так действуем потому, что это в наших национальных интересах», — заявила Мэй в парламенте.

По её словам, Лондон не может допустить, чтобы использование химического оружия «в Сирии или на улицах Великобритании» стало нормой.

«Мы это сделали не потому, что нам это сказал президент Трамп. Мы это сделали потому, что мы считаем это правильным», — отметила Мэй.

По её словам, существует широкий международный консенсус в поддержку действий трёх стран.

Ранее Мэй рассказала, почему удар по Сирии был нанесён до окончания расследования инцидента в Думе. 

14 апреля вооружённые силы Соединённых Штатов, Великобритании и Франции нанесли удар по Сирии.

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