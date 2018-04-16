Трамп заявил, что все запущенные по Сирии ракеты достигли цели

Все выпущенные США, Францией и Великобританией по Сирии ракеты поразили заданные цели. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в ходе выступления во Флориде.

«Мы запустили более ста ракет, и они не подбили ни одну», — цитирует Трампа телеканал CNN.

По его словам, американские военные заверили, что «каждая ракета достигла своей цели».

Ранее в Минобороны России отметили, что в ходе удара США и союзников силы ПВО Сирии уничтожили 71 крылатую ракету.

Постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари подтвердил, что сирийские силы ПВО перехватили ряд ракет, которые выпустили вооружённые силы США и их союзников.

14 апреля ВС Соединённых Штатов, Великобритании и Франции нанесли удар по Сирии.