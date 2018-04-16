Минобороны: в ходе удара США и союзников силы ПВО Сирии уничтожили 71 крылатую ракету

В ходе удара США и их союзников по Сирии сирийскими подразделениями ПВО была уничтожена 71 ракета из 103, выявленных в сирийском воздушном пространстве. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

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«Всего сирийскими подразделениями ПВО была уничтожена 71 крылатая ракета из 103, выявленных в воздушном пространстве республики», — сказал Конашенков в ходе брифинга. Ранее постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари подтвердил информацию, что сирийские силы ПВО перехватили ряд ракет, которые выпустили вооружённые силы США и их союзников. 14 апреля ВС Соединённых Штатов, Великобритании и Франции нанесли удар по Сирии.