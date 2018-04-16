Минобороны: в ходе удара США и союзников силы ПВО Сирии уничтожили 71 крылатую ракету
- globallookpress.com
- © Ammar Safarjalani
«Всего сирийскими подразделениями ПВО была уничтожена 71 крылатая ракета из 103, выявленных в воздушном пространстве республики», — сказал Конашенков в ходе брифинга.
Ранее постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари подтвердил информацию, что сирийские силы ПВО перехватили ряд ракет, которые выпустили вооружённые силы США и их союзников.
14 апреля ВС Соединённых Штатов, Великобритании и Франции нанесли удар по Сирии.