Минобороны: в ходе удара США и союзников силы ПВО Сирии уничтожили 71 крылатую ракету

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В ходе удара США и их союзников по Сирии сирийскими подразделениями ПВО была уничтожена 71 ракета из 103, выявленных в сирийском воздушном пространстве. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Минобороны: в ходе удара США и союзников силы ПВО Сирии уничтожили 71 крылатую ракету
  • globallookpress.com
  • © Ammar Safarjalani

«Всего сирийскими подразделениями ПВО была уничтожена 71 крылатая ракета из 103, выявленных в воздушном пространстве республики», — сказал Конашенков в ходе брифинга.

Ранее постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари подтвердил информацию, что сирийские силы ПВО перехватили ряд ракет, которые выпустили вооружённые силы США и их союзников.

14 апреля ВС Соединённых Штатов, Великобритании и Франции нанесли удар по Сирии.

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