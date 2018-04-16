Постпред России при ОЗХО: представитель США преподнёс удар по Сирии как акт возмездия

Короткая ссылка
Постоянный представитель России при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что представитель США при организации считает удар по Сирии акцией возмездия.
Постпред России при ОЗХО: представитель США преподнёс удар по Сирии как акт возмездия

    «Ракетный удар так называемой западной коалиции по Сирии американский посол представлял как своеобразную акцию возмездия  — мол, теперь Башар Асад дважды подумает, перед тем как травить свой народ», — отметил Шульгин в ходе пресс-конференции.

    Он добавил, что представители Франции и Британии «подпевали постпреду США».

    14 апреля ВС Соединённых Штатов, Великобритании и Франции нанесли удар по Сирии.

    RT ведёт трансляцию.

    Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
    Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
    Ситуация в Сирии
    Ранее на эту тему:
    Сегодня в СМИ
    Новости smi2.ru
    Агрегатор новостей 24СМИ
    Загрузка...
    • Лента новостей
    • Картина дня
    Все новости
    Загрузка...
    18+

    © Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

    Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

    Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

    Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных