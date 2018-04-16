Постпред России при ОЗХО: представитель США преподнёс удар по Сирии как акт возмездия

Постоянный представитель России при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что представитель США при организации считает удар по Сирии акцией возмездия.

«Ракетный удар так называемой западной коалиции по Сирии американский посол представлял как своеобразную акцию возмездия — мол, теперь Башар Асад дважды подумает, перед тем как травить свой народ», — отметил Шульгин в ходе пресс-конференции.

Он добавил, что представители Франции и Британии «подпевали постпреду США».

14 апреля ВС Соединённых Штатов, Великобритании и Франции нанесли удар по Сирии.

RT ведёт трансляцию.