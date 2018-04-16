Постпред России при ОЗХО: представитель США преподнёс удар по Сирии как акт возмездия
«Ракетный удар так называемой западной коалиции по Сирии американский посол представлял как своеобразную акцию возмездия — мол, теперь Башар Асад дважды подумает, перед тем как травить свой народ», — отметил Шульгин в ходе пресс-конференции.
Он добавил, что представители Франции и Британии «подпевали постпреду США».
14 апреля ВС Соединённых Штатов, Великобритании и Франции нанесли удар по Сирии.
RT ведёт трансляцию.