Лавров: Россия попросила Германию поделиться данными по делу Скрипалей

Исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с германским коллегой Хайко Маасом заявил, что Москва попросила Берлин поделиться данными, предоставленными Лондоном по делу об отравлении Скрипалей.

«Господин Маас сказал, что британцы подробно проинформировали германскую сторону о том, что случилось в Солсбери, и всё это выглядит убедительно. Мы попросили… поделиться с нами этой информацией, поскольку британцы нам ничего не дают», — заявил Лавров.

Он выразил надежду на то, что теперь власти Великобритании станут более «фактологичными».

Ранее сообщалось, что посольство России в Великобритании продолжает добиваться от Лондона раскрытия информации о ходе расследования дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.