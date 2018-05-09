Пушков прокомментировал выход США из ядерной сделки с Ираном

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём Twitter прокомментировал решение США выйти из ядерной сделки с Ираном.

«Трамп так торопится выйти из сделки с Ираном, словно хочет как можно быстрее начать против него войну. У каждого президента США за последние 20 лет была «своя» война, а у Буша — так даже две. Трамп возвращается к доктрине Буша по отношению к Ирану. Он сделал шаг к «своей» войне», — написал он.

Ранее бывший президент США Барак Обама назвал ошибочным решение Трампа выйти из ядерной сделки с Ираном.

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини также прокомментировала выход США из ядерной сделки с Ираном.