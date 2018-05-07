В МИД России рассказали о шансах сохранить СВПД в существующем виде

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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что вариант сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в существующем в настоящее время виде является очевидным.
В МИД России рассказали о шансах сохранить СВПД в существующем виде
  • РИА Новости

«Вариант сохранить сделку в нынешнем виде не просто есть, это очевидный вариант. Он сводится к тому, что все, включая США, должны подтвердить приверженность этой договорённости», — цитирует его РИА Новости.

Ранее СМИ передавали, что президент США Дональд Трамп установил 12 мая в качестве крайнего срока для достижения договорённости с европейскими государствами об «исправлении» ядерного соглашения и «избежании выхода из него США».

Также сообщалось, что Соединённые Штаты утвердили с Великобританией, Францией и Германией условия, при которых страна продолжит придерживаться существующего соглашения.

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