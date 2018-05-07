СМИ: Джонсон примет участие в любимом шоу Трампа, чтобы убедить его не выходить из СВПД

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Глава внешнеполитического ведомства Великобритании Борис Джонсон примет участие в одном из любимых телевизионных шоу американского лидера Дональда Трампа, Fox & Friends, чтобы убедить его не принимать решение о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
СМИ: Джонсон примет участие в любимом шоу Трампа, чтобы убедить его не выходить из СВПД
  • Reuters
  • © Hannah McKay

Об этом сообщает Press Association.

Отмечается, что в ходе визита в США Джонсон встретится с вице-президентом Соединённых Штатов Майком Пенсом и помощником американского лидера по национальной безопасности Джоном Болтоном.

В британском МИД подтвердили информацию о визите министра в США и его участии в шоу.

Ранее СМИ передавали, что Трамп установил 12 мая в качестве крайнего срока для достижения договорённости с европейскими государствами об «исправлении» ядерного соглашения и «избежании выхода из него США».

Также сообщалось, что Соединённые Штаты утвердили с Великобританией, Францией и Германией условия, при которых страна продолжит придерживаться существующего соглашения.

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