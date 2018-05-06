Эксперт оценил заявление Макрона о желании вести стратегический диалог с Путиным

Директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин в разговоре с RT прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о желании вести с российским лидером Владимиром Путиным «исторический и стратегический диалог».

«Сегодня, с одной стороны, Европе необходимо сохранять отношения с Россией как с одним из партнёров на востоке. С другой стороны, есть американцы, которые давят на ЕС, преследуя собственные интересы. Таким образом, Европа стоит перед достаточно серьёзным вызовом. Европейцы решают задачу, как не испортить отношения ни с американцами, ни с Россией. Для страны, которая решит данную проблему и сможет пройти между Сциллой и Харибдой, это станет хорошей заявкой на лидерство в Европе», — пояснил он.

Салин также отметил, что Макрон прикладывает все усилия, чтобы этим государством стала Франция.

«Мы видим, что Германия по-своему пытается решить этот вопрос, скорее через экономические рычаги, потому что российско-немецкие связи гораздо теснее, чем российско-французские экономические отношения. Франция же пытается решить это с помощью каких-то политических моментов… Макрон, понимая, что имеет выход на Трампа, будет пытаться использовать этот канал коммуникации, чтобы стать одним из посредников в диалоге между Россией и США, тем самым потеснив Германию», — добавил эксперт.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о желании вести стратегический диалог с российским лидером Владимиром Путиным.