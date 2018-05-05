СМИ: Грибаускайте не получила приглашение на инаугурацию Путина

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Президент Литвы Даля Грибаускайте не получила приглашение на инаугурацию российского лидера Владимира Путина, которая состоится 7 мая. Об этом информирует портал lžinios со ссылкой на пресс-службу президента.
СМИ: Грибаускайте не получила приглашение на инаугурацию Путина
  • globallookpress.com
  • © Chris Kleponis

Отмечается, что приглашение не получил и посол Литвы в России Ремигиюс Мотузас.

«МИД Литвы уточнил, что до конца рабочего дня пятницы (4 мая. — RT) приглашения не получил и посол Литвы в Москве», — говорится в сообщении.

Во внешнеполитическом ведомстве также отметили, что рассмотрят возможность участия в церемонии в случае получения приглашения.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что сценарий инаугурации президента России в основном определён и не претерпел серьёзных изменений по сравнению с церемониями, проходившими ранее.

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