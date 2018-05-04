Наина Ельцина посетит инаугурацию Путина
- РИА Новости
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на первого заместителя исполнительного директора Президентского центра Б.Н. Ельцина Людмилу Телень.
«Наина Иосифовна получила приглашение и будет на инаугурации», — сказала Телень.
Кроме того, экс-мэр Москвы Юрий Лужков сообщил, что также получил приглашение на инаугурацию Владимира Путина.
«Да, пригласил меня президент на инаугурацию. Приду, конечно, это большая честь», — отметил Лужков.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что сценарий инаугурации президента России в основном определён и не претерпел серьёзных изменений по сравнению с прошлыми церемониями.