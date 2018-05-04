Наина Ельцина посетит инаугурацию Путина

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Вдова первого президента России Наина Ельцина приглашена на церемонию инаугурации Владимира Путина 7 мая.
Наина Ельцина посетит инаугурацию Путина
  • РИА Новости
  • © Екатерина Чеснокова

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на первого заместителя исполнительного директора Президентского центра Б.Н. Ельцина Людмилу Телень.

«Наина Иосифовна получила приглашение и будет на инаугурации», — сказала Телень.

Кроме того, экс-мэр Москвы Юрий Лужков сообщил, что также получил приглашение на инаугурацию Владимира Путина.

«Да, пригласил меня президент на инаугурацию. Приду, конечно, это большая честь», — отметил Лужков.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что сценарий инаугурации президента России в основном определён и не претерпел серьёзных изменений по сравнению с прошлыми церемониями.

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