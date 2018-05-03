Песков рассказал подробности подготовки инаугурации Путина

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что сценарий инаугурации президента России в основном определён и не претерпел серьёзных изменений по сравнению с прошлыми церемониями.
Песков рассказал подробности подготовки инаугурации Путина
  • РИА Новости

«Много сейчас пишут на счёт того, что не будет переезда (президента. — RT), но здесь не нужно забывать, что в прошлый раз президент переезжал из Дома правительства в Кремль», — цитирует ТАСС Пескова.

Он напомнил, что в 2012 году Владимир Путин заступал на пост президента с позиции премьер-министра, поэтому сейчас «необходимости в этом переезде нет».

«Каким-то образом, конечно, кортеж будет использоваться, потому что он переезжает из рабочего корпуса в Большой Кремлёвский дворец, но как это будет церемониально, все эти нюансы сейчас дорабатываются», — сказал Песков.

По его словам, в том числе обсуждается возможность использования во время церемонии нового автомобиля из линейки машин, разрабатываемых в рамках проекта «Кортеж».

Ранее источник РИА Новости сообщил, что инаугурация Владимира Путина, которая состоится 7 мая в Московском Кремле, может пройти без традиционного проезда президентского кортежа по Москве.

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