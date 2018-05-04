В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве в день инаугурации президента России
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«Погода улучшится после выходных. Днём северо-восточный ветер умеренный, 5—10 м/с, переменная облачность без осадков, максимальная температура — от 17 °С до 21 °С», — цитирует Макарову ТАСС.
7 мая в 12:00 начнётся церемония инаугурации президента России Владимира Путина.
Ранее сообщалось, что вдова первого президента России Наина Ельцина приглашена на церемонию инаугурации.