В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве в день инаугурации президента России

В понедельник, 7 мая, в Москве будет хорошая погода. Об этом сообщила главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

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«Погода улучшится после выходных. Днём северо-восточный ветер умеренный, 5—10 м/с, переменная облачность без осадков, максимальная температура — от 17 °С до 21 °С», — цитирует Макарову ТАСС. 7 мая в 12:00 начнётся церемония инаугурации президента России Владимира Путина. Ранее сообщалось, что вдова первого президента России Наина Ельцина приглашена на церемонию инаугурации.