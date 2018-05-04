МЧС предупреждает жителей о грозе и усилении ветра в ближайшие часы в Москве

ГУ МЧС Москвы предупреждает жителей о грозе и усилении ветра до 15 м/c в столице в ближайшие часы.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В ближайшие часы с сохранением в течение дня и вечером 4 мая местами по городу Москве ожидается гроза, усиление ветра при грозе до 15 м/с», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Москве и области 5 мая объявлен «жёлтый» уровень опасности из-за прогнозируемых ветра и грозы.