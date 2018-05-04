В Москве 5 мая объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности

В Москве и области 5 мая объявлен «жёлтый» уровень опасности из-за прогнозируемых ветра и грозы.

Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Степень интенсивности опасных явлений: «жёлтый» — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

Ранее в глава Гидрометцентра Роман Вильфанд в разговоре с RT рассказал, что 5 и 6 мая будет облачная погода с кратковременными, но интенсивными дождями, грозами и усилением ветра до 12—17 м/c.