В столовой резиденции президента Южной Кореи появилась лапша из КНДР

В столовой резиденции южнокорейского президента начали готовить северокорейскую гречневую лапшу «пхёньянский нэнмён», которая стала популярной после межкорейского саммита. Об этом говорится в сообщении в Twitter резиденции.

«Шеф-повары резиденции Чхонвадэ приготовили свой собственный бульон, лапша сделана из 100%-ной гречневой муки. Пхеньянская холодная лапша идеально подходит для сегодняшней погоды», — заявили в резиденции. 남북정상회담 이후 화제가 된 평양냉면, 청와대 구내식당에도 상륙했습니다.

청와대 요리사분들이 직접 육수를 내고 100% 순 메밀면으로 완성된 청와대표 평양냉면! 오늘 날씨와 딱맞는 평양냉면, 그 맛은 기대이상, 최고! #청와대_구내식당#불금엔_평양냉면#이집_평양냉면_괜찮네pic.twitter.com/JbMyaJYJ8x — 대한민국 청와대 (@TheBlueHouseKR) 2018년 5월 4일 Ранее стало известно, что южнокорейские власти демонтируют громкоговорители на границе с КНДР. 27 апреля лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин провели встречу в приграничном пункте Пханмунджом.