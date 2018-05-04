В столовой резиденции президента Южной Кореи появилась лапша из КНДР

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В столовой резиденции южнокорейского президента начали готовить северокорейскую гречневую лапшу «пхёньянский нэнмён», которая стала популярной после межкорейского саммита. Об этом говорится в сообщении в Twitter резиденции.

«Шеф-повары резиденции Чхонвадэ приготовили свой собственный бульон, лапша сделана из 100%-ной гречневой муки. Пхеньянская холодная лапша идеально подходит для сегодняшней погоды», — заявили в резиденции.

Ранее стало известно, что южнокорейские власти демонтируют громкоговорители на границе с КНДР.

27 апреля лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин провели встречу в приграничном пункте Пханмунджом.

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