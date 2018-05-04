Песков заявил об отсутствии ясности касательно проведения встречи Путина и Трампа

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что, несмотря на то что президент США Дональд Трамп изъявил готовность встретиться с президентом России Владимиром Путиным, ясности по поводу встречи нет.
Песков заявил об отсутствии ясности касательно проведения встречи Путина и Трампа
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«Нет, ясности до сих пор не наступило. Каких-то субстантивных контактов на этот счёт нет, несмотря на то что президенты России и США условились поручить министру иностранных дел и государственному секретарю вступить в контакт. Пока, несмотря на изъявленную готовность встречаться и желание встречаться президента США, каких-то иных шагов не было сделано. Ждём», — заявил Песков, отвечая на вопрос, есть ли ясность, когда может состояться встреча двух лидеров.

16 апреля пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что президент США Дональд Трамп всё ещё хочет встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.

В свою очередь, глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что президент России Владимир Путин готов к встрече с Трампом.

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