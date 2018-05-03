В Белом доме заявили, что Трамп «очень открыт» для встречи с Путиным

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Американский лидер Дональд Трамп по-прежнему открыт для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом в ходе брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
В Белом доме заявили, что Трамп «очень открыт» для встречи с Путиным
  • Reuters

«Пока ничего ещё не определено, но я думаю, что следующий большой саммит, в котором примет участие президент, вряд ли состоится до саммита президента Трампа с Ким Чен Ыном», — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом она подчеркнула, что «президент по-прежнему очень открыт к встрече с российским лидером».

Ранее СМИ писали, что Трамп обратился к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель за советом, как ему работать с Путиным.

20 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Путин готов к встрече с президентом США. 

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