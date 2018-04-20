Лавров заявил, что Путин готов к встрече с Трампом

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Президент России Владимир Путин готов к встрече с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

«Президент Путин готов к такой встрече», — цитирует Лаврова РИА Новости.

При этом, по словам министра, подготовка саммита пока не началась.

Как отметил Лавров, Россия надеется, что Трамп конкретизирует своё предложение о встрече с Путиным.

«Мы исходим из того, что президент США в телефонном разговоре — об этом уже стало известно, никакого секрета нет — такое приглашение направил, сказал, что будет рад видеть в Белом доме, потом будет рад встретиться в рамках ответного визита. И к этой теме он пару раз возвращался, поэтому мы дали, естественно, знать нашим американским коллегам, что мы не хотим быть навязчивыми, но не хотим быть и невежливыми и что, учитывая, что президент Трамп такое предложение сделал, мы исходим из того, что он его конкретизирует», — пояснил глава МИД.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что Трамп всё ещё хочет встретиться с Путиным. 

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