Белый дом: Трамп по-прежнему намерен встретиться с Путиным

Президент США Дональд Трамп всё ещё хочет встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

«Президент всё ещё хотел бы встретиться с ним (Путиным. — RT). Опять же, он считает, что для всего мира будет лучше, если у них сложатся хорошие отношения. Но это будет зависеть от действий России», — приводятся её слова на сайте пула корреспондентов Белого дома.

Сандерс заявила, что в Вашингтоне надеются на изменение поведения Москвы.

Ранее бывший президент СССР Михаил Горбачёв призвал Путина и Трампа провести встречу для предотвращения военных инцидентов.