Белый дом: Трамп по-прежнему намерен встретиться с Путиным

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Президент США Дональд Трамп всё ещё хочет встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
Белый дом: Трамп по-прежнему намерен встретиться с Путиным
  • Reuters

«Президент всё ещё хотел бы встретиться с ним (Путиным. — RT). Опять же, он считает, что для всего мира будет лучше, если у них сложатся хорошие отношения. Но это будет зависеть от действий России», — приводятся её слова на сайте пула корреспондентов Белого дома.

Сандерс заявила, что в Вашингтоне надеются на изменение поведения Москвы.

Ранее бывший президент СССР Михаил Горбачёв призвал Путина и Трампа провести встречу для предотвращения военных инцидентов.

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