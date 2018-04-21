СМИ: Трамп был недоволен тем, что его не оповестили о звонке Путина после инаугурации

Президент США Дональд Трамп был недоволен Майклом Флинном, занимавшим пост советника по вопросам национальной безопасности, в связи с тем, что тот вовремя не оповестил его о звонке президента России Владимира Путина в январе 2017 года.

Об этом сообщает Associated Press.

О реакции Трампа стало известно из направленной в конгресс США записки экс-директора Федерального бюро расследований Джеймса Коми, в которой он описывает свои воспоминания о встрече с избранным президентом в Белом доме в январе 2017 года.

По словам Коми, Трамп во время праздничного мероприятия пожаловался, что Флинн не оповестил его вовремя о звонке Путина после инаугурации.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что Трамп всё ещё хочет встретиться с Путиным.