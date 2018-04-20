Time опубликовал список 100 самых влиятельных людей

Американский еженедельный журнал Time представил список 100 самых влиятельных людей мира на 2018 год, россияне в него не вошли.

Участники списка разделены по пяти категориям: «Новаторы», «Деятели искусства», «Лидеры», «Кумиры» и «Титаны».

В категории «Лидеры» представлены президент США Дональд Трамп, британский принц Гарри и его невеста, американская актриса Меган Маркл, президент Франции Эммануэль Макрон, председатель КНР Си Цзиньпин, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и другие.

«Титанами» по версии Time стали первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер, американская телеведущая Опра Уинфри, владелец SpaceX Илон Маск. В число «Новаторов» попали женщина-астронавт NASA Пегги Уитсон и самая молодая американская олимпийская чемпионка по сноуборду Хлоя Ким.

Среди «Деятелей искусства» значатся актёры Хью Джекман, Николь Кидман, режиссёр Гильермо дель Торо, телеведущий Джимми Киммел. Среди «Кумиров» — певицы Дженнифер Лопес и Рианна, бывший сотрудник Cambridge Analytica Кристофер Уайли.

Список публикуется журналом с 1999 года. Несколько раз Time включал в него президента России Владимира Путина.