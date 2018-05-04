Глава ОЗХО рассказал о дозе применённого в инциденте в Солсбери вещества

Глава Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Ахмета Узюмджю заявил, что доза вещества, которым в британском Солсбери могли быть отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, составляла от 50 до 100 граммов.

Об пишет газета The New York Times со ссылкой на Узюмджю.

«В исследовательских целях или для защиты вам потребовалось бы, например, от 5 до 10 граммов, однако в Солсбери могли применить даже больше. Не знаю точного объёма, но мне сказали, что там может быть 50-100 граммов или около того, что выходит за пределы исследовательской деятельности», — заявил Узюмджю.

Он также отметил, что вещество могло быть применено в жидком виде или в виде аэрозоля.

Ранее сообщалось, что посольство России в Великобритании продолжает добиваться от Лондона раскрытия информации о ходе расследования дела Скрипаля.

Глава российского МИД Сергей Лавров ранее в интервью итальянскому журналу Panorama также заявил, что отказ Лондона в консульском доступе к Скрипалям можно рассматривать как похищение.