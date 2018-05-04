Глава ОЗХО рассказал о дозе применённого в инциденте в Солсбери вещества
Об пишет газета The New York Times со ссылкой на Узюмджю.
«В исследовательских целях или для защиты вам потребовалось бы, например, от 5 до 10 граммов, однако в Солсбери могли применить даже больше. Не знаю точного объёма, но мне сказали, что там может быть 50-100 граммов или около того, что выходит за пределы исследовательской деятельности», — заявил Узюмджю.
Он также отметил, что вещество могло быть применено в жидком виде или в виде аэрозоля.
Ранее сообщалось, что посольство России в Великобритании продолжает добиваться от Лондона раскрытия информации о ходе расследования дела Скрипаля.
Глава российского МИД Сергей Лавров ранее в интервью итальянскому журналу Panorama также заявил, что отказ Лондона в консульском доступе к Скрипалям можно рассматривать как похищение.