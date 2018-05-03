Лавров прокомментировал заявление Израиля по ядерной программе Ирана

Данные об иранской ядерной программе, представленные премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, могут относиться к прошлому. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в ходе пресс-конференции с главой МИД Иордании Айманом Сафади.

«Комментарии, которые я слышал от специалистов, участвовавших в переговорах по подготовке этого плана действий (СВПД), говорят о том, что, вполне вероятно, эти документы относятся к прошлой деятельности, которая уже была учтена в инспекциях МАГАТЭ. Напомню, что Иран сейчас подвержен самому интрузивному режиму инспекций по линии МАГАТЭ», — отметил Лавров.

Он также подчеркнул, что если Израиль получил документы, которые, как утверждается, доказывают сохранение планов по развитию ядерного оружия, то они должны быть незамедлительно переданы в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

30 апреля Нетаньяху заявил, что Иран скрыл архивы по ядерной программе.

RT вёл трансляцию.