Белый дом уточнил, что ядерная программа была у Ирана в прошлом

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Белый дом исправил опубликованное ранее заявление по иранской ядерной программе, уточнив, что она была у Тегерана ранее, а не в настоящий момент.
Белый дом уточнил, что ядерная программа была у Ирана в прошлом
  • Reuters

Как отметила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, в данном случае правильное время глагола «иметь» — прошедшее.

При этом она добавила, что ключевую ошибку допустила администрация экс-президента США Барака Обамы, позволив заключить ядерную сделку с Ираном.

«Думаю, что главная ошибка была допущена администрацией Обамы, которая позволила заключить эту сделку. Опечатка (в пресс-релизе. — RT) была немедленно замечена и исправлена», — сказала Сандерс в ходе брифинга.

Ранее Белый дом опубликовал заявление, в котором говорилось о наличии у Ирана тайной программы по разработке ядерного оружия.

30 апреля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран скрыл архивы по ядерной программе. 

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