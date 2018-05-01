Белый дом уточнил, что ядерная программа была у Ирана в прошлом

Белый дом исправил опубликованное ранее заявление по иранской ядерной программе, уточнив, что она была у Тегерана ранее, а не в настоящий момент.

Как отметила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, в данном случае правильное время глагола «иметь» — прошедшее.

При этом она добавила, что ключевую ошибку допустила администрация экс-президента США Барака Обамы, позволив заключить ядерную сделку с Ираном.

«Думаю, что главная ошибка была допущена администрацией Обамы, которая позволила заключить эту сделку. Опечатка (в пресс-релизе. — RT) была немедленно замечена и исправлена», — сказала Сандерс в ходе брифинга.

The Iranian regime has shown it will use destructive weapons against its neighbors and others. Iran must never have nuclear weapons. https://t.co/xYcJXJpVQh — The White House (@WhiteHouse) May 1, 2018

Ранее Белый дом опубликовал заявление, в котором говорилось о наличии у Ирана тайной программы по разработке ядерного оружия.

30 апреля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран скрыл архивы по ядерной программе.