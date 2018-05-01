Ульянов: инспекторы МАГАТЭ не выявили нарушений в Иране за время действия сделки
- Reuters
По его словам, инспекторы МАГАТЭ находятся в Иране фактически на постоянной основе.
Он отметил, что половина всей их проверочной деятельности в рамках агентства приходится на Иран.
«Никаких нарушений инспекторы за два с лишним года функционирования ядерной сделки не выявили», — приводит слова Ульянова РИА Новости.
Также он предположил, что Россия и МАГАТЭ не станут делать поспешных выводов после заявлений премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по ядерной программе Ирана.
30 апреля Нетаньяху заявил, что Иран скрыл архивы по ядерной программе.