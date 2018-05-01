Ульянов: инспекторы МАГАТЭ не выявили нарушений в Иране за время действия сделки

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Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Иране не выявили нарушений за более чем два года функционирования ядерной сделки. Об этом заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Ульянов: инспекторы МАГАТЭ не выявили нарушений в Иране за время действия сделки
  • Reuters

По его словам, инспекторы МАГАТЭ находятся в Иране фактически на постоянной основе. 

Он отметил, что половина всей их проверочной деятельности в рамках агентства приходится на Иран. 

«Никаких нарушений инспекторы за два с лишним года функционирования ядерной сделки не выявили», — приводит слова Ульянова РИА Новости.

Также он предположил, что Россия и МАГАТЭ не станут делать поспешных выводов после заявлений премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по ядерной программе Ирана. 

30 апреля Нетаньяху заявил, что Иран скрыл архивы по ядерной программе. 

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