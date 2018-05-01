В Госдепе заявили, что США не планируют передавать МАГАТЭ документы о ядерной программе Ирана

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США не планируют передавать Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) документы, якобы доказывающие существование иранской секретной ядерной программы. Об этом заявил представитель Госдепартамента.
В Госдепе заявили, что США не планируют передавать МАГАТЭ документы о ядерной программе Ирана
  • Reuters

«Информация принадлежит властям Израиля, поэтому с вопросом, планируют ли они предоставить её более широкому кругу, мы адресуем вас к ним», — цитирует РИА Новости представителя Госдепа.

Ранее глава МИД Великобритании Борис Джонсон отметил, что иранская ядерная сделка должна остаться в силе после заявления Израиля.

30 апреля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран скрыл архивы по ядерной программе. 

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