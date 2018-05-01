В Госдепе заявили, что США не планируют передавать МАГАТЭ документы о ядерной программе Ирана

США не планируют передавать Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) документы, якобы доказывающие существование иранской секретной ядерной программы. Об этом заявил представитель Госдепартамента.

«Информация принадлежит властям Израиля, поэтому с вопросом, планируют ли они предоставить её более широкому кругу, мы адресуем вас к ним», — цитирует РИА Новости представителя Госдепа.

Ранее глава МИД Великобритании Борис Джонсон отметил, что иранская ядерная сделка должна остаться в силе после заявления Израиля.

30 апреля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран скрыл архивы по ядерной программе.