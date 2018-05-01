Израиль заранее уведомил США о готовящемся заявлении по ядерной программе Ирана

Израиль заранее уведомил США о готовящемся заявлении по скрытой иранской ядерной программе. Об этом в ходе брифинга сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

При этом она отметила, что не знает точную дату, когда президента США Дональда Трампа проинформировали о предстоящем заявлении.

«Я не знаю точную дату, когда президенту сообщили об этом, но Белый дом и президент были проинформированы до того, как были сделаны вчерашние заявления Израиля», — сообщила Сандерс.

30 апреля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран скрыл архивы по ядерной программе.